В Польше пропал 5-летний гражданин Российской Федерации.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
В данный момент польская полиция ведет активный поиск пропавшего россиянина.
Согласно предоставленной информации, вчера, в вечернее время, в городе Гродзиск-Мазовецкий отец забрал пятилетнего Давида Жуковского и уехал вместе с сыном в неизвестном направлении.
Сообщается, что отца Давида нашли вчера вечером мертвым — мужчина погиб, угодив под поезд. Автомобиль находился в трех километрах от места, где нашли тело.
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