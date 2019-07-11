В Польше пропал 5-летний россиянин, отец которого угодил под поезд

В Польше пропал 5-летний гражданин Российской Федерации.



Россиянка 7 лет проведет в тюрьме США за вывоз собственных детей из страны / Новости от 07.06.2019 09:08

Об этом сообщает агентство новостей РИА.

В данный момент польская полиция ведет активный поиск пропавшего россиянина.

Согласно предоставленной информации, вчера, в вечернее время, в городе Гродзиск-Мазовецкий отец забрал пятилетнего Давида Жуковского и уехал вместе с сыном в неизвестном направлении.

Сообщается, что отца Давида нашли вчера вечером мертвым — мужчина погиб, угодив под поезд. Автомобиль находился в трех километрах от места, где нашли тело.