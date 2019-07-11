В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.

Об этом сообщает индийская ежедневная газета Hindustan Times.

Гэндэм Киран, сообщают авторы материала, был госпитализирован с жалобами на высокую температуру и рвоту. Медики диагностировали у несчастного тяжелую форму гепатита.

Спустя несколько дней, проведенных в больнице, юноше стало хуже. Врачи посоветовали перевести Гэндэма Кирана в частную клинику.

Там парень впал кому, а еще через несколько дней медики заявили родственникам, что мозг пациента умер и шансы на его выживание отсутствуют.

Родители забрали Кирана, но отключать от аппарата жизнеобеспечения не стали. Когда близкие привезли индийца на родину и начали готовить к кремации, в глазах сына мать увидела слезы.

Родительница незамедлительно вызвала врача. Прибывший медик заявил, что мать и отец не зря не отключили сына от аппарата — его сердце еще билось.