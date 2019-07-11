В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Об этом сообщает индийская ежедневная газета Hindustan Times.
Гэндэм Киран, сообщают авторы материала, был госпитализирован с жалобами на высокую температуру и рвоту. Медики диагностировали у несчастного тяжелую форму гепатита.
Спустя несколько дней, проведенных в больнице, юноше стало хуже. Врачи посоветовали перевести Гэндэма Кирана в частную клинику.
Там парень впал кому, а еще через несколько дней медики заявили родственникам, что мозг пациента умер и шансы на его выживание отсутствуют.
Родители забрали Кирана, но отключать от аппарата жизнеобеспечения не стали. Когда близкие привезли индийца на родину и начали готовить к кремации, в глазах сына мать увидела слезы.
Родительница незамедлительно вызвала врача. Прибывший медик заявил, что мать и отец не зря не отключили сына от аппарата — его сердце еще билось.
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