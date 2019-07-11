Спасатели проверяют информацию, которая поступает от очевидцев из подмосковных Мытищ. Свидетели сообщают о горящем факеле высотой 50 метров. По предварительным данным, возгорание произошло в районе Северной ТЭЦ. Очагом горения могут быть газовые резервуары.
В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что спасатели уже выехали на место происшествия.
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