В Мытищах загорелись газовые резервуары на Северной ТЭЦ - соцсети

Спасатели проверяют информацию, которая поступает от очевидцев из подмосковных Мытищ. Свидетели сообщают о горящем факеле высотой 50 метров. По предварительным данным, возгорание произошло в районе Северной ТЭЦ. Очагом горения могут быть газовые резервуары.



При пожаре на складе в Мытищах погибли женщина и подросток / Новости от 24.09.2018 09:31

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что спасатели уже выехали на место происшествия.