На севере Москвы эвакуируют жителей многоэтажки из-за взрыва

В северной части Москвы в районе Отрадное спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажки, в которой произошел взрыв двух газовых баллонов при проведении сварочных работ. Дом находится по адресу: ул. Бестужевых, 12.



На северо-западе Москвы прогремел взрыв

По предварительным данным, архитектурная конструкция дома не была нарушена.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недалеко от станции метро "Чистые пруды" взорвана остановка. По данным СМИ, "неизвестный бросил взрывпакет в стоящих на Покровке людей". Как пишут в соцсетях, бросить взрывпакет мог пассажир проезжающего мимо автомобиля.

Читайте также:

Взрыв на Покровке: пострадали четыре человека