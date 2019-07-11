В северной части Москвы в районе Отрадное спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажки, в которой произошел взрыв двух газовых баллонов при проведении сварочных работ. Дом находится по адресу: ул. Бестужевых, 12.
По предварительным данным, архитектурная конструкция дома не была нарушена.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недалеко от станции метро "Чистые пруды" взорвана остановка. По данным СМИ, "неизвестный бросил взрывпакет в стоящих на Покровке людей". Как пишут в соцсетях, бросить взрывпакет мог пассажир проезжающего мимо автомобиля.
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