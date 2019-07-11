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Источник Правда.Ру

Запуск ракеты с военным спутником ОАЭ на борту завершился провалом

Происшествия print

Запуск ракеты легкого класса "Вега" с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился неудачей.

Об этом заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

На борту ракеты находился военный спутник Falcon Eye 1, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам.

По словам Люс Фабрегетт, буквально через несколько минут после старта "произошла серьезная неполадка", которая и привела к провалу миссии. Исполнительный вице-президент Arianespace от имени компании принесла клиентом "глубочайшие извинения" в связи с потерей их груза.

Фабрегетт пообещала, что более точная информация о причинах неудачного запуска ракеты легкого класса "Вега" будет обнародована в самое ближайшее время — сразу после первичного анализа технической информации о полете ракеты.

Отметим, что этот случай является первым неудачным запуском ракеты данного класса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вслед за "Вояджером-1" NASA отключит главные двигатели и "Вояджера-2".

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Темы оаэ наука ракета космос
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