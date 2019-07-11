Мощный шторм в Халкидиках, на севере Греции, унес жизни пяти иностранных туристов.
Об этом сообщает французское информационное агентство Agence France-Presse.
Среди погибших туристов было два гражданина Российской Федерации. Жертвами стихии также стали два гражданина Чехии и один турист из Румынии.
Мощный шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. Проливные дожди и сильный град повредили многие здания и линии коммуникаций.
На россиян, сообщает Agence France-Presse, упало поваленное дерево.
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