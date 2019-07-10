Жительницу Читы задержали по подозрению в угоне такси.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Согласно предоставленной информации, в полицию обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что после того, как забрал пассажирку, заехал по своим личным делам в магазин.
Когда же таксист вернулся, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю, его автомобиля уже не было.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и разыскали ее. Жительница Читы заявила, что не дождалась таксиста, сама села за руль, и оставила автомобиль марки Honda Fit рядом с домом.
В отношении россиянки возбудили уголовное дело — теперь горе-угонщице грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таксисту из Благовещенска отрубил ухо пассажир.
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