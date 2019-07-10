Власти Приморья сообщили, что состояние детей, отравившихся в летнем лагере, удовлетворительное. 10 июля их выпишут из больницы. Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при хранении и приготовлении пищи в оздоровительном учреждении.
Массовое отравление детей в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазаревском районе Приморского края произошел 9 июля. У детей была обнаружена "острая кишечная инфекция". Пр факту массового отравления СК РФ провел доследственную проверку. Власти Приморья приняли решение временно закрыть оздоровительное учреждение.
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