Россиянин напал на кассира из-за того, что его не обслужили вне очереди

Житель Перми напал на кассира с ножом в одном из супермаркетов города. Он нанес женщине несколько ударов и скрылся, но вскоре был пойман.



Мужчина с ножом ограбил кассира в крупном торговом центре Казани и скрылся / Новости от 29.03.2019 08:21

Как уточняет местный портал 59.ru, мужчина зашел в магазин, подошел к кассиру, схватил ее за голову и начал наносить множественные удары ножом. Женщина стала сопротивляться и смогла убежать. После нападения мужчина скрылся. Пострадавшей вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Нападавшим оказался покупатель, которого кассир отказалась обслуживать вне очереди.

"Злоумышленник находился в магазине, у него возник конфликт с продавщицей. Разозлившись, мужчина достал нож и нанес им несколько ударов потерпевшей, после чего попытался скрыться", - отмечают в полиции.

Нападавшего задержали очевидцы еще до прибытия полиции. Сейчас он находится в следственном изоляторе.