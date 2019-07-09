Житель Перми напал на кассира с ножом в одном из супермаркетов города. Он нанес женщине несколько ударов и скрылся, но вскоре был пойман.
Как уточняет местный портал 59.ru, мужчина зашел в магазин, подошел к кассиру, схватил ее за голову и начал наносить множественные удары ножом. Женщина стала сопротивляться и смогла убежать. После нападения мужчина скрылся. Пострадавшей вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Нападавшим оказался покупатель, которого кассир отказалась обслуживать вне очереди.
"Злоумышленник находился в магазине, у него возник конфликт с продавщицей. Разозлившись, мужчина достал нож и нанес им несколько ударов потерпевшей, после чего попытался скрыться", - отмечают в полиции.
Нападавшего задержали очевидцы еще до прибытия полиции. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
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