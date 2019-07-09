Спасавшего свой дом от паводка иркутского чиновника проверит СК

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в Следственный комитет с просьбой проверить действия мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



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Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь стали устранять последствия в коттедже чиновника.

"Основанием обращения стало требование отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии", - сказано в сообщении.

Глава области также потребовал от чиновника представить объяснение своих действий. Накануне с требованием об отставке районного мэра выступил руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко.