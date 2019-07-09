В одной из квартир многоэтажного дома в Нижнем Новгороде произошел пожар. Хозяин квартиры уверяет, что в произошедшем виноват его кот.
Как уточняет местный портал Выкса.рф, спасателей вызвали соседи, которые заметили дым из квартиры мужчины. Из дома эвакуировали 14 человек. Для тушения пожара привлекли пять единиц техники и 17 сотрудников спасательных служб.
В результате возгорания полностью выгорела одна комната в квартире мужчины. Хозяин жилья был доставлен в больницу из-за отравления угарным газом.
Как рассказали свидетели происшествия, еще до прибытия медицинской бригады 45-летний мужчина находился в неадекватном состоянии и уверял, что в пожаре виноват его кот, который закурил в квартире. Сотрудники МЧС предполагают, что причиной возгорания стала именно непотушенная сигарета.
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