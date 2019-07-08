Ветеран-подводник из США прокомментировал пожар на "Лошарике"

Ветеран-подводник Военно-морских сил США Эрик Морено прокомментировал аварию на атомной глубоководной станции АС-31, в результате которой погибли 14 моряков.



Путин о гибели моряков-подводников: Это большая потеря для флота и армии / Новости от 02.07.2019 21:05

По его словам, пожары - это самая распространенная причина гибели моряков на подводных лодках. Чаще всего пожар на субмарине возникает из-за сигарет, на втором месте идет неисправность электропроводки, отмечает издание The Drive.

Пламя на борту субмарины невозможно потушить так же быстро, как обычное возгорание на суше. При пожаре в здании тепло и дым рассеиваются, а на подводной лодке жар и дым не находят выхода и скапливаются внутри.

Именно поэтому подлодки имеют несколько уровней защиты, что дает экипажу больше времени на локализацию огня и использование дыхательных аппаратов. "Лошарик" имеет всего один уровень защиты. Российские подводники не успели надеть кислородные маски и вдохнули ядовитый дым, заключил Морено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, причиной трагедии на атомной подводной лодке АС-31 стал пожар в аккумуляторном отсеке.

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