Рейс Москва-Берлин в небе над Литвой сообщил о ЧП и резко развернулся

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал о ЧП на борту.



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Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Воздушное судно направлялось из Москвы в Берлин. В данный момент лайнер развернулся и уже возвращается в Россию.

Согласно данным Flightradar24, Boeing 737 вылетел из аэропорта Внуково полтора часа назад. Неподалеку от города Каунас в Литве самолет совершил разворот и резко пошел на снижение.

Новость обновлена в 14:15 по мск: Boeing-737 благополучно приземлился во Внуково.