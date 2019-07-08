Самолет авиакомпании Utair подал сигнал о ЧП на борту.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Воздушное судно направлялось из Москвы в Берлин. В данный момент лайнер развернулся и уже возвращается в Россию.
Согласно данным Flightradar24, Boeing 737 вылетел из аэропорта Внуково полтора часа назад. Неподалеку от города Каунас в Литве самолет совершил разворот и резко пошел на снижение.
Новость обновлена в 14:15 по мск: Boeing-737 благополучно приземлился во Внуково.
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