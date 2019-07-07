Источники в ФСБ: Адвокат Худояна передал взятку одному из глав ГСУ

ФСБ зафиксировала передачу взятки адвокатом Альберта Худояна начальнику следственной части Игорю Яковлеву, информируют "Госновости".
14 июня был задержан известный предприниматель Альберт Худоян по делу о хищении трех земельных участков у одной из компаний. Ущерб оценивается в $10 млн.
Решить вопрос он поручил своему адвокату, Геннадию Удуняну, основному лоббисту армянской диаспоры в Главном следственном управлении, сообщает Телеграм-канал Медиатехнолог.
В ходе двухмесячной оперативной разработки ФСБ зафиксировала факт передачи денег начальнику следственной части Игорю Яковлеву через адвоката Удуняна.
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