Под Ярославлем мальчика из многодетной семьи нашли привязанным к столбу

В селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома, в котором проживает многодетная семья, был найден ребенок, привязанный за шею к столбу.



Многодетные семьи: мифы и реальность

Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

5-летнего мальчика обнаружили в минувшую пятницу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, приехавшие к семьи Щавелевых с внеплановой проверкой.

Инцидент вынудил органы опеки изъять всех детей из семьи. В данный момент они находятся в реабилитационном центре.

Отметим, что всего в семье воспитывается восемь детей — родной, приемный и еще шесть, находящихся под опекой.

Примечательно, сообщает Telegram-канал Baza, что семья Щавелевых в Юрьевском считается образцовой. Соседи отзываются о них как о верующих и трудолюбивых людях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в поселке Юрино республики Марий Эл выпускник школы прямо по ходу торжественной линейки набросился на депутата "Единой России".

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