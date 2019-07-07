В селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома, в котором проживает многодетная семья, был найден ребенок, привязанный за шею к столбу.
Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Telegram-канал Baza.
5-летнего мальчика обнаружили в минувшую пятницу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, приехавшие к семьи Щавелевых с внеплановой проверкой.
Инцидент вынудил органы опеки изъять всех детей из семьи. В данный момент они находятся в реабилитационном центре.
Отметим, что всего в семье воспитывается восемь детей — родной, приемный и еще шесть, находящихся под опекой.
Примечательно, сообщает Telegram-канал Baza, что семья Щавелевых в Юрьевском считается образцовой. Соседи отзываются о них как о верующих и трудолюбивых людях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в поселке Юрино республики Марий Эл выпускник школы прямо по ходу торжественной линейки набросился на депутата "Единой России".
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