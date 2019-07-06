Медики сумели спасти травмированную руку девочки из Ингушетии

Столичные специалисты из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля смогли спасти сильно травмированную руку семилетней девочки, доставленной накануне вечером из Ингушетии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.



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"Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов", - цитирует ее слова агентство "Интерфакс".

Напомним, девочка с множественными ушибами и травмами была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани. Она росла в семье тети без оформления документов об опеке. Женщина стала фигуранткой уголовного дела об избиении девочки и была направлена на обследование в психоневрологический диспансер.