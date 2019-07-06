СК нашел родителей избитой девочки из Ингушетии

Родители девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, найдены. Сейчас их допрашивают в рамках следствия. Об этом сообщил представитель следственного управления СК России по Ингушетии.



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По его словам, тетю девочки проверят на употребление наркотиков и вменяемость. "В целях полноты следствия все будет проверяться - психика, наркотики и прочее", - цитирует его агентство ТАСС.

Накануне была задержана тетя семилетней девочки, которая подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Позже ее перевели в клинику Рошаля в Москве.

Тетя свою вину не признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ребенок воспитывался в семье тети без оформления каких-либо документов.