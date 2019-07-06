За сутки в Иркутской области вода ушла более чем из 1,5 тысячи домов. Единственным подтопленным населенным пунктом в регионе в настоящее время остается город Тулун. Об этом заявляет пресс-служба регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, по-прежнему затоплены 346 жилых домов, в которых проживали более тысячи человек. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов Тулунского, Нижнеудинского и Чунского районов, где суммарно проживают около 2,8 тысячи человек.
В Тулуне в пунктах временного размещения находятся 563 человека, в том числе 161 ребенок. Уровень воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса опустился ниже критической отметки, отмечают в МЧС.
По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека. Местные власти оценили предварительный ущерб в 29 миллиардов рублей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Версия о взрыве газа на "Лошарике", которую опровергает минобороны, имеет право на существование, считает командир атомной подводной лодки Игорь Британов.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.