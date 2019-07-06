Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Калифорнии в ночь на 6 июля. Оно стало самым сильным с 1999 года. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как уточняет агентство Reuters, эпицентр землетрясения находится в 17 километрах от города Риджкрест, в 202 километрах от Лос-Анджелеса. Всего специалисты зафиксировали около 1,4 подземных толчков. Они также ощущались в Лас-Вегасе и в Мексике.
После землетрясения в Калифорнии начались пожары. Окружные пожарные службы получили множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий и провалах на дорогах. Местные власти сообщают об одном пострадавшем, который получил незначительные травмы.
Землетрясение почувствовали и телеведущие американского канала KCAL9 во время выпуска новостей. На кадрах видно, что толчки вызвали беспокойство у журналистов. Они приняли решение приостановить программу. Телеведущая сначала схватилась за руку коллеги, а позже спряталась под стол.
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