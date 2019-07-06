На борту прогулочного катамарана, который накануне вечером перевернулся в Черном море, находилось 55 человек, средних них 15 детей. Такие данные привел глава Туапсинского района Анатолий Русин.
Катамаран был построен в 2008 году и подлежал утилизации. Вместимость судна по первоначальному проекту составляла всего 12 человек. Катамаран был перегружен почти в пять раз, уточняет агентство ТАСС.
В результате происшествия погибли два человека - туристки из Мордовии и Белгорода. Тридцать семь человек доставили на берег спасательные суда, еще шестерых спасли проходящие гражданские суда. По факту опрокидывания катамарана возбуждено уголовное дело, владелец судна и капитан задержаны.
По словам Русина, власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших. Часть спасенных людей продолжают свой отдых.
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