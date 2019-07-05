В Тегеране грузовик с цементом протаранил ограду российского посольства

Утром 5 июля вблизи российского посольства в Тегеране произошло ДТП. Грузовик, перевозивший цемент, врезался в два легковых автомобиля. От удара грузовик отбросило в сторону и он протаранил стену российского посольства.



Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе / Новости от 14.06.2019 17:15

36-летний водитель грузовика сгорел заживо после того, как в грузовике вспыхнуло пламя. Пассажиры легковых автомобилей получили травмы средней тяжести и сейчас находятся в больнице.