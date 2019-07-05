Утром 5 июля вблизи российского посольства в Тегеране произошло ДТП. Грузовик, перевозивший цемент, врезался в два легковых автомобиля. От удара грузовик отбросило в сторону и он протаранил стену российского посольства.
36-летний водитель грузовика сгорел заживо после того, как в грузовике вспыхнуло пламя. Пассажиры легковых автомобилей получили травмы средней тяжести и сейчас находятся в больнице.
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