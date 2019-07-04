Судьи в Архангельской области привлекают к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики заключенных местных тюрем. Об этом заявил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
"Суды организуют видеоконференцию, обеспечивают конвойную доставку осужденных в суды, которые всем назначают штрафы. Подобной ерундой страдают сотрудники колоний 1, 4, 21 УФСИН по Архангельской области. А судьи им потакают", - написал он в своем канале в Telegram.
По информации правозащитника, с начала 2019 года суды семь раз привлекли к административной ответственности осужденных за наличие запрещенного символа на теле. Производство начинается после проведения личного осмотра осужденного. Обнаружив изображение нацистской символики, сотрудники колонии составляют справку, которая затем попадет к судьям.
Статья 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) предполагает штраф в размере до 2 тысяч рублей.
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