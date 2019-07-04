Депутат Югорска и член "Единой России" Александр Беккер получил партийное взыскание в виде замечания после угроз изнасиловать своего бывшего коллегу по думе Антона Пантина.
"То ли комиссия по этике в Москве полное фуфло у единороссов, то ли Беккер настолько крут, что за угрозы изнасилованием и причинением тяжкого вреда здоровью федеральные партийные мужи оценили всего лишь на замечание", - написал Пантин на своей странице в Facebook.
Ранее Беккер направил в городскую думу письмо, в котором обвинил своего коллегу в сокрытии доходов за 2017 год. По итогам проверки Пантин был лишен депутатских полномочий. Аналогичное решение было принято и в отношении самого Беккера, однако депутатского мандата его не лишили до сих пор.
Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что депутат якутского села Ороса избил сотрудника полиции во время национального праздника "Ысыах-2019". Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.
Читайте также: Депутат из Кировской области бросил под ноги полицейским муляж гранаты
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.