Угрожавший коллеге изнасилованием депутат Югорска отделался замечанием

Депутат Югорска и член "Единой России" Александр Беккер получил партийное взыскание в виде замечания после угроз изнасиловать своего бывшего коллегу по думе Антона Пантина.



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"То ли комиссия по этике в Москве полное фуфло у единороссов, то ли Беккер настолько крут, что за угрозы изнасилованием и причинением тяжкого вреда здоровью федеральные партийные мужи оценили всего лишь на замечание", - написал Пантин на своей странице в Facebook.

Ранее Беккер направил в городскую думу письмо, в котором обвинил своего коллегу в сокрытии доходов за 2017 год. По итогам проверки Пантин был лишен депутатских полномочий. Аналогичное решение было принято и в отношении самого Беккера, однако депутатского мандата его не лишили до сих пор.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что депутат якутского села Ороса избил сотрудника полиции во время национального праздника "Ысыах-2019". Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

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