Жителя Тюмени госпитализировали с инсультом после проигрыша в игре

Жителя Тюмени госпитализировали с инсультом из-за того, что он, будучи гипертоником, увлекся онлайн-игрой и перестал следить за уровнем своего давления, не принимая предписанные врачом лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областной клинической больницы.



Компьютерные игры помогают восстановиться после травм и инсульта / Новости от 14.10.2018 12:01

"В один из сеансов игры, после очередного поражения перед соперником, азартный тюменец потерял сознание. У пациента диагностировали геморрагический инсульт - на фоне эмоциональных переживаний произошел резкий скачок кровяного давления. Внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела", - говорится в сообщении.

Мужчина несколько суток пробыл в реанимации, ему грозила смерть из-за серьезной угрозы необратимых изменений в головном мозге, однако фатального исхода удалось избежать.

"Уже через несколько дней к мужчине вернулась речь, он смог вновь двигаться, а затем и ходить самостоятельно. Недавно его выписали с положительной динамикой. Как отмечают врачи, пациент был в тяжелом состоянии, и такое не проходит бесследно", - уточняет в пресс-службе.

Прямой зависимости между игровой зависимостью и возникновением инсульта нет. Но бурные эмоции во время игры могут вызвать резкий скачок кровяного давления, который грозит инсультом.

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