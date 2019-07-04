Причиной трагедии во время салюта в Белоруссии стали плохие заряды

Некачественные заряды стали причиной трагедии во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате чего одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.





"Предположительная причина подрывов - некачественные заряды калибра 195 мм", - отмечается в сообщении.

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что во время запуска фейерверка в центре Минска произошло два очень громких взрыва. Взрывная волна от них выбила стекла в ближайших зданиях, также без стекол остался спорткомплекс "Динамо", а от осколков пострадали зрители.

"Рванул салют. И осколки полетели в разные стороны. Женщине горло перерезало, артерию, кровища - ужас. Я видел, как ее в "скорую" несли. Пожилая женщина. Наверное, бабушка. Ребенка тоже зацепило по руке. Маленький ребенок, лет пять. "Скорая" приехала мгновенно", - сказал один из очевидцев в интервью радиостанции "Радио Свобода".

В настоящее время комиссия Минобороны страны и Следственный комитет устанавливают причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По неподтвержденной информации, белорусские военные покупали снаряды для салюта у российской компании, однако сами заряды якобы были сделаны в Китае.

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