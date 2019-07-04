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Во время пожара на "Лошарике" большинство моряков отдыхали

Происшествия » Человеческий фактор print

Когда начался пожар на глубоководном аппарате АС-31 почти все члены экипажа находились в "жилом" отсеке и отдыхали. Поэтому они не смогли воспользоваться средствами защиты от пожара. Об этом "Коммерсанту" рассказали источники.


СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников / Новости от 02.07.2019 18:11

По словам источников, моряки должны были всегда носить с собой портативные дыхательные устройства, которые позволяли им беспрепятственно дышать в задымленном помещении около 20 минут. Затем они могли подключиться к общей системе подачи воздуха. Однако члены экипажа по какой-то причине проигнорировали это правило и перемещались по аппарату без средств защиты.

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Темы ас-31 пожар моряки лошарик трагедия баренцево море
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