Пожар в аккумуляторном отсеке назван основной причиной ЧП на "Лошарике"

Основная причина происшествия на атомной глубоководной станции АС-31 - это пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.



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Министр добавил, что, по предварительной оценке, ремонт аппарата возможен. "В нашем случае не просто возможен, а обязателен", - сказал Шойгу. Министерство обороны сейчас оценивает сроки, за которые станция может быть восстановлена.

"Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите ядерной установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Пожар на аппарате потушили сами подводники. В результате происшествия погибло 14 офицеров, среди которых было семь капитанов первого ранга и два Героя России. В Кремле не стали раскрывать подробности инцидента, поскольку это "абсолютно секретная информация".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что версия о взрыве газа на аппарате, которую выдвинули норвежцы и опровергает минобороны, вполне имеет право на существование, считает командир атомной подводной лодки К-219 Игорь Британов. По его словам, не понятно, почему подводники не воспользовались средствами индивидуальной защиты.

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