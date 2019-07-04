Американка умерла в результате заражения плотоядной бактерией

В США зафиксировали новый случай заражения плотоядной бактерий. 77-летняя американка умерла из-за некротического фасциита.



Смертельная бактерия прячется в кабинетах врачей?

Женщина гуляла по пряжу в Калифорнии и получила крошечный порез, когда ее нога попала в небольшое углубление в воде. Царапина никак не заживала и не переставала кровоточить, поэтому американка обратилась к врачу. Доктор сделал пациентке угол от столбняка и дал антибиотик.

На следующий день женщину нашли в доме в бессознательном состоянии. Врачи долгое время пытались спасти ее жизнь, но начались осложнения, и в прошлый четверг она скончалась, перенеся два инсульта и септический шок.

Некротический фасциит - это инфекция, которую вызывает бактерия Streptococcus pyogenes. Диагностировать инфекцию на ранних стадиях почти невозможно, так как первые симптомы - боль и лихорадка. Затем к этому присоединяются отек и гиперемия. На начальной стадии в сосудах развивается обширный тромбоз. Инфекция быстро распространяется по венам и лимфатическим сосудам. На поздних стадиях она сопровождается интоксикацией. Провоцирующим фактором для появления заболевания служит незначительная травма, например, порез или ушиб.

Как отмечают в Центре по контролю и профилактике заболеваний во Флориде, случаи заражения бактерией редки - в 2018 году было 42 случая, девять из которых закончились смертью.

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