Чудотворная икона Божией Матери сгорела во время пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области. Большинство образов были также уничтожены пламенем.
Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя областного правительства Дмитрия Бровко, икона сгорела полностью и восстановлению не подлежит.
Пожар в монастыре произошел из-за неисправного кондиционера, огонь с которого перекинулся на крышу здания. "Отец Алексей продавал свечи, и в этот момент что-то случилось. Дым пошел из-под обшивки", - сказала телеканалу "360" сотрудница гостиницы при храме.
Напомним, возгорание было зафиксировано накануне в Белозерском районе. В борьбе со стихией задействовали 15 человек и восемь единиц техники. Находившиеся внутри люди самостоятельно покинули помещение. Церковь выгорела практически полностью.
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