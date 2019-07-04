Чудотворная икона сгорела при пожаре в курганском монастыре

Чудотворная икона Божией Матери сгорела во время пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области. Большинство образов были также уничтожены пламенем.





Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя областного правительства Дмитрия Бровко, икона сгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Пожар в монастыре произошел из-за неисправного кондиционера, огонь с которого перекинулся на крышу здания. "Отец Алексей продавал свечи, и в этот момент что-то случилось. Дым пошел из-под обшивки", - сказала телеканалу "360" сотрудница гостиницы при храме.

Напомним, возгорание было зафиксировано накануне в Белозерском районе. В борьбе со стихией задействовали 15 человек и восемь единиц техники. Находившиеся внутри люди самостоятельно покинули помещение. Церковь выгорела практически полностью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что обвиняемый в поджоге Успенской церкви в Кондопоге подросток признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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