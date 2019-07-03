Депутат якутского села Ороса избил сотрудника полиции во время национального праздника "Ысыах-2019". Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.
Как поясняют в полиции, во время патрулирования одной из улиц поселка сотрудники ДПС увидели пьяного депутата, который избивал женщину. После требования прекратить избиение мужчина убежал, выкрикнув несколько угроз в адрес своей сожительницы.
Сотрудник полиции последовал за депутатом во двор одного из частных домов. Нарушитель подкараулил полицейского и несколько раз ударил его лопатой по голове и телу. При задержании депутат оказал активное сопротивление.
В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Депутат свою вину полностью признал.
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