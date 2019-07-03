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Пьяный якутский депутат избил сотрудника полиции лопатой

Происшествия print

Депутат якутского села Ороса избил сотрудника полиции во время национального праздника "Ысыах-2019". Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России. 


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Как поясняют в полиции, во время патрулирования одной из улиц поселка сотрудники ДПС увидели пьяного депутата, который избивал женщину. После требования прекратить избиение мужчина убежал, выкрикнув несколько угроз в адрес своей сожительницы. 

Сотрудник полиции последовал за депутатом во двор одного из частных домов. Нарушитель подкараулил полицейского и несколько раз ударил его лопатой по голове и телу. При задержании депутат оказал активное сопротивление. 

В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Депутат свою вину полностью признал. 

 

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Темы якутия лопата депутат полиция нападение
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