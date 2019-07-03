Тело мужчины было обнаружено в вагоне-ресторана поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Новороссийск.
Как уточняет телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 2 июля. В вагоне в районе станции Шлюз между тремя пассажирами завязалась драка. Когда состав сделал остановку в Твери, двоих участников драки сняли с поезда. Тело мужчины 1969 года рождения нашли на полу вагона-ресторана.
По словам следователей, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Двое участников конфликта со смертельным исходом задержаны.
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