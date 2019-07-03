Сотрудница одного из столичных пунктов обмена валюты украла 41 миллион рублей у клиента. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Деньги для обмена привез местный бизнесмен, который искал выгодный курс доллара. В обменнике на Елисеевском переулке женщина-кассир пересчитала наличные и попросила бизнесмена подождать на улице под предлогом того, что нужной суммы в иностранной валюте сейчас нет и ее вскоре должны привезти по заказу.
Мужчина прождал два часа, однако дверь так и не открылась. Он обошел здание со дворы и увидел открытое окно, через которое сотрудница обменного пункта и сбежала.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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