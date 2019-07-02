Источник в силовых структурах сообщил, что пожар на спускаемом глубоководном аппарате "Лошарик" атомной подлодки АС-12 возник 1 июля в 20:30. Команде аппарата удалось потушить пожар. Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.
Минобороны не раскрывает конкретное место, где произошел инцидент, однако указывает, что это произошло в "российских территориальных водах". Погибшие моряки занимались биометрическими измерениями при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России.
Данный автономный глубоководный аппарат предназначен для проведения подводно-технических, аварийно-спасательных и научно-исследовательских работ на глубине до 6 тысяч метров.
Примечательно, что средства массовой информации неоднократно утверждали, будто гидронавты занимаются помимо прочего и подводной разведкой.
Утверждалось, например, что в конце прошлого века аппараты Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации якобы выполняли специальные миссии в Арктике и Японском море.
Американское издание The Hill же писало, что специалисты могут якобы "совершать диверсии против глубоководных кабелей" и "подсоединяться" к ним с целью шпионажа.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 14 российских моряков погибли из-за пожара на глубоководном аппарате. Причиной гибели моряков стало отравления продуктами горения.
Читайте также:
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.