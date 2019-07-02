Источник в силовых ведомствах рассказал о гибели 14 моряков

Источник в силовых структурах сообщил, что пожар на спускаемом глубоководном аппарате "Лошарик" атомной подлодки АС-12 возник 1 июля в 20:30. Команде аппарата удалось потушить пожар. Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.



Опознаны все погибшие моряки с горящих танкеров в Черном море / Новости от 23.01.2019 13:47

Минобороны не раскрывает конкретное место, где произошел инцидент, однако указывает, что это произошло в "российских территориальных водах". Погибшие моряки занимались биометрическими измерениями при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России.

Данный автономный глубоководный аппарат предназначен для проведения подводно-технических, аварийно-спасательных и научно-исследовательских работ на глубине до 6 тысяч метров.

Примечательно, что средства массовой информации неоднократно утверждали, будто гидронавты занимаются помимо прочего и подводной разведкой.

Утверждалось, например, что в конце прошлого века аппараты Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации якобы выполняли специальные миссии в Арктике и Японском море.

Американское издание The Hill же писало, что специалисты могут якобы "совершать диверсии против глубоководных кабелей" и "подсоединяться" к ним с целью шпионажа.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 14 российских моряков погибли из-за пожара на глубоководном аппарате. Причиной гибели моряков стало отравления продуктами горения.

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