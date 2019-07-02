В городе Павловске Воронежской области после падения в мазутную реку госпитализировали мужчину.
Об инциденте сообщают местные средства массовой информации.
Как именно местный житель провалился в реку мазута и как ему удалось выбраться, не сообщается. Когда его доставили в больницу, несчастный был с ног до головы в битумной "оболочке".
"Вести Воронеж" сообщают, что в данный момент потерпевший находится в отделении хирургии Павловской районной больницы.
Мазутная река, сообщают СМИ, протекает вдоль трассы М-4 "Дон", а появилась она год назад после закрытия асфальтобетонного завода.
Примечательно, что местные жители неоднократно жаловались властям на реку мазута, когда в нее попадали животные.
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