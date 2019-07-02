Житель Воронежской области выжил после падения в реку мазута

В городе Павловске Воронежской области после падения в мазутную реку госпитализировали мужчину.



На севере Москвы мужчина провалился в траншею в результате провала грунта / Новости от 30.03.2019 12:52

Об инциденте сообщают местные средства массовой информации.

Как именно местный житель провалился в реку мазута и как ему удалось выбраться, не сообщается. Когда его доставили в больницу, несчастный был с ног до головы в битумной "оболочке".

"Вести Воронеж" сообщают, что в данный момент потерпевший находится в отделении хирургии Павловской районной больницы.

Мазутная река, сообщают СМИ, протекает вдоль трассы М-4 "Дон", а появилась она год назад после закрытия асфальтобетонного завода.

Примечательно, что местные жители неоднократно жаловались властям на реку мазута, когда в нее попадали животные.