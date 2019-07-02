El Pais: в Испании при чистке винной бочки погибли два румына

В Испании в результате вдыхания токсичных паров при чистке винной бочки погибли два человека.

Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Инцидент, пишут средства массовой информации, произошел на одном из заводов в испанской провинции Сарагоса.

El Pais сообщает, что еще один человек в тяжелом состоянии доставлен на вертолете в ближайшую больницу.

Примечательно, что погибшими являются граждане Румынии.