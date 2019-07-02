Жительницу Великобритании сняли с рейса, летевшего из испанского города Малага и в Лондон, из-за излишне глубокого декольте.
Об этом сообщают британские средства массовой информации.
31-летняя Харриет Осборн, сообщает, например, The Sun, поднялась на борт воздушного судна в откровенной блузке. Стюардесса попросила британку надеть что-нибудь сверху, а затем и вовсе потребовала от Осборн покинуть самолет.
В руководстве авиакомпании заявили, что Харриет Осборн согласилась надеть накидку, но якобы начала грубить членам экипажа.
Поэтому ее и попросили выйти, передает The Sun.
Харриет Осборн пришлось купить билеты на другой рейс.
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