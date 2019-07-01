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Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья

Происшествия print

Жительница Североуральска подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для своего здоровья. О вреде вышек она узнала из интернета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.


Сотовые вышки у жилых домов: есть ли опасность? / Новости от 14.06.2019 13:36

"Примерно месяц назад дама якобы посмотрела в сети интернет видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населенных пунктов, опасны для здоровья. Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка находится недалеко от дома", — отмечают в полиции.

Сообщение о порче объекта поступило в полицию от оператора связи. Прибывший на место наряд обнаружил женщину, которая пыталась поджечь спичками обмотанные тряпками провода. Предварительно она напоила мужа, чтобы он заснул и не смог ей помешать. При задержании у женщины обнаружили спички, фонарик и баллон с перцовым газом.

В отношении 53-летней поджигательницы возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что взрывные устройства на опорах линии электропередач были обнаружены в пригороде Магнитогорска.

Взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе. Работники обратили внимание на 50-ти сантиметровые пластиковые трубки, примотанные к опорам ЛЭП. Внутри трубок находилось похожее на пейджер устройство, а под ним провода, которые уходили вглубь этой конструкции.

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Темы поджег болезни женщина вышка связи свердловская область
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