Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей

Жители города Тулун, пострадавшего в результате сильного наводнения, пожаловались на бездействие местных властей и равнодушие людей.



Наводнение в Иркутской области: в Тулуне спасли парня, которого унесло течением на мосту / Новости от 29.06.2019 10:23

"Не люди, а звери. Какое-то общее, тотальное хладнокровие ко всему происходящему. Людям, конечно, помогают, но вещи спасать никто не собирается. При том, что я лично заходил на крыши домов и пытался спасти хоть что-то. Складывал это все на мосту, но никто не стал помогать и принимать их сверху", - передает "Московский комсомолец" слова одного из местных жителей.

Он добавил, что виной огромного ущерба, нанесенного стихией, стало бездействие властей. Городская администрация успокаивала жителей Тулуна и обещала, что вода в скором времени спадет.

"Соседи до последнего не верили, что будет наводнение. Никто не знал и не ожидал, что так будет. Когда прорвало дамбу, там были два экипажа ДПС, которые внешне сохраняли спокойствие. Не знаю, что с ними потом произошло", - пояснил мужчина.

По словам одной из пострадавших, ситуация в городе "очень нехорошая". Жители пытаются сохранять спокойствие, но это тяжело, поскольку многие лишись крова и остались на улице.

"Вода сначала тихо наполнялась, а потом течение образовало волну, и понесло: целиком смыло улицы, огороды потопило, уплыл скот. Люди стоят на горе и ждут, когда вода сойдет, разбили там палатки. Детей эвакуировали, у многих нет света и воды. Из реки воду пить нельзя: там плавают трупы животных", - сказала она.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с последствиями паводка в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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