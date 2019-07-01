Жители города Тулун, пострадавшего в результате сильного наводнения, пожаловались на бездействие местных властей и равнодушие людей.
"Не люди, а звери. Какое-то общее, тотальное хладнокровие ко всему происходящему. Людям, конечно, помогают, но вещи спасать никто не собирается. При том, что я лично заходил на крыши домов и пытался спасти хоть что-то. Складывал это все на мосту, но никто не стал помогать и принимать их сверху", - передает "Московский комсомолец" слова одного из местных жителей.
Он добавил, что виной огромного ущерба, нанесенного стихией, стало бездействие властей. Городская администрация успокаивала жителей Тулуна и обещала, что вода в скором времени спадет.
"Соседи до последнего не верили, что будет наводнение. Никто не знал и не ожидал, что так будет. Когда прорвало дамбу, там были два экипажа ДПС, которые внешне сохраняли спокойствие. Не знаю, что с ними потом произошло", - пояснил мужчина.
По словам одной из пострадавших, ситуация в городе "очень нехорошая". Жители пытаются сохранять спокойствие, но это тяжело, поскольку многие лишись крова и остались на улице.
"Вода сначала тихо наполнялась, а потом течение образовало волну, и понесло: целиком смыло улицы, огороды потопило, уплыл скот. Люди стоят на горе и ждут, когда вода сойдет, разбили там палатки. Детей эвакуировали, у многих нет света и воды. Из реки воду пить нельзя: там плавают трупы животных", - сказала она.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с последствиями паводка в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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