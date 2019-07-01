Больше 30 человек отправились шаурмой в петербургском кафе. Среди пострадавших два работника заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В числе пострадавших 15 студентов из расположенного неподалеку вуза. В Боткинскую больницу было госпитализировано 28 человек, еще пятеро лечатся дома.
Кафе "Евро Кебаб" открылось на проспекте Непокоренных около месяца назад. Администрация заведения не сообщила о начале своей деятельности в Роспотребнадзор. В состав опасной шаурмы входила курица, овощи, а также белый чесночный соус, который повара готовили сами. Именно в соусе и была обнаружена сальмонелла.
Врачи выяснили, что у работников кафе нет санитарных книжек, зато один из них оказался болен кишечной инфекцией. Сырые и готовые продукты в заведении нарезались в одной зоне. На продукты не было сопроводительных документов. Сейчас кафе закрыто на проверку.
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