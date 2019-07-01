В Нижневартовске загорелась крыша пятиэтажного дома

В Нижневартовске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.



Жилой дом загорелся в центре Москвы / Новости от...

Сообщение о возгорании крыши жилого дома потупило в 17:32 по местному времени (15:32 по Москве). По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Из здания эвакуировали 66 человек. К тушению привлекли 37 человек и 10 единиц техники.

На место происшествия прибыл глава местного муниципалитета. Для жильцов дома в соседней школе организован пункт временного размещения, в который обратились 22 человека.

"Всем оказывается необходимая помощь. Работает медицинский кабинет. Решение остаться на ночь в ПВР приняла пока одна семья. Им будет предоставлено горячее питание, чай, бутерброды, вода. В пункте также организована работа детской комнаты", - уточняется в сообщении.