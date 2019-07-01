В Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный напал на полицейского на контрольно-заградительном посту № 4. Сотрудник полиции и нападавший погибли. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Мужчина подошел к сотруднику Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД, ударил его ножом и бросил гранату под навес, где не было людей. Напавшего убили ответным огнем. Пострадавший полицейский умер по дороге в больницу.
Как уточняет агентство "Интерфакс", погибший полицейский был командирован в Чечню из Кузбасса. 32-летний патрульный попытался остановить напавшего и получил несколько ножевых ранений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что трое неизвестных в Туле избили полицейского Николая Скачкова. Затем злоумышленники отобрали у полицейского табельное оружие и выстрелили ему в грудь.
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