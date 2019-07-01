Жительница Челябинска вернула владельцу сумку с миллионом рублей

Жительница Челябинска подобрала сумку возле подъезда своего дома, в которой находилось около миллиона рублей. Позднее она вернула находку владельцу.



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Как сообщает местный новостной портал 74.ru, в сумке находились также банковские документы. Женщина оставила находку дома и пошла в банк, квитанции которого она обнаружила в сумке. Затем вместе с сотрудниками банка она отправилась в отделение полиции.

Участковый приехал в женщине домой, пересчитал деньги, и благодаря платежным документам, подтверждающим снятие средств, установил адрес их владельца. Им оказался 52-летний местный житель. Сумка с деньгами и документами ему была возвращена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в столичном отеле "Марко Поло" неизвестные напали на одного из постояльцев, перевозившего в сумке 21 миллион рублей. Злоумышленники выбросили сумку с деньгами из окна отеля. Об инциденте сообщал канал Baza в Telegram.

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