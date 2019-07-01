В Калининграде задержали врача по обвинению в убийстве младенца

В выходные в Калининграде задержали врача-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич по обвинению в убийстве недоношенного новорожденного.

Описываемые события произошли еще в ноябре прошлого года. Младенец с экстремально низкой массой тела — 700 граммов — родился на 24-й неделе в тяжелом состоянии, вызванный к ребенку доктор помочь не смог. Грустная, но, увы, встречающаяся история закончилась гораздо страшнее, чем могли предполагать все ее участники. Реаниматолог получила обвинения в убийстве и, по версии следствия, сделала это по указанию своего начальника, исполняющей обязанности главврача Елены Белой. Мотивом такого решения якобы являлось нежелание Белой портить показатели, стремление сэкономить дорогостоящие препараты и не создавать помех своему утверждению на пост главного врача.

Обычно закрытое и консервативное врачебное сообщество практически единым фронтом выступило в защиту коллеги. Российское общество неонатологов опубликовало "обращение к гражданскому обществу", в котором открыто называет инкриминируемое врачу деяние абсурдным по своей сути: "Мысль о том, что врач-анестезиолог-реаниматолог приходит на работу, чтобы лишать жизни детей, не укладывается в сознании нормального человека. Каждый новорожденный для врача — часть его души".

В максимально корректных выражениях представители врачебного сообщества выражают надежду на то, что следователи разберутся, однако настаивают при этом на создании госкомиссии и перепроверке материалов.

О необходимости перепроверки заявил и самый известный врач страны, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. "Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно-медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось ошибка", — заявил он ТАСС.

В настоящее время Элина Сушкевич и Елена Белая находятся под домашним арестом и недоступны для комментариев.