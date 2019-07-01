Объект, который взорвался в небе на севере Кипра 1 июля, мог быть ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля. Об этом заявил глава МИД непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.
"По предварительным данным, это была ракетная система С-200", - написал он на своей странице в Facebook.
Он добавил, что ракета могла быть выпущена сирийской ПВО для отражения вчерашнего нападения, но отклонилась от курса и взорвалась на территории острова. Если данное предположение подтвердится, то это станет первым случаем, когда Кипр, находящийся недалеко от Сирии, оказался затронут ведущимися военными действиями.
Лидер турецкой общины Кипра Мустафа Акынджи также связал взрыв с военными действиями на Ближнем Востоке.
В результате взрыва, по данным властей, никто не пострадал. По мнению экспертов, объект взорвался не при падении, а в воздухе, поскольку на земле отсутствует кратер. Обломки объекта изучают местные военные.
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