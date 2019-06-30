Суд отправил под домашний арест убившего прохожего 15-летнего подростка

Суд в Ленинградской области назначил домашний арест 15-летнему подростку, убившему прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.



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По предварительным данным, трагедия произошла в деревне Лесколово Всеволожского района в Ленинградской области 28 июня. Подросток ударил ножом прохожего, который сделал ему замечание. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте.

"Судом в отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечают в пресс-службе.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обвинение ему пока не предъявлено.