Суд в Ленинградской области назначил домашний арест 15-летнему подростку, убившему прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
По предварительным данным, трагедия произошла в деревне Лесколово Всеволожского района в Ленинградской области 28 июня. Подросток ударил ножом прохожего, который сделал ему замечание. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте.
"Судом в отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечают в пресс-службе.
В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обвинение ему пока не предъявлено.
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