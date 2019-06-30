В центре Москвы строители обнаружили на участке снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия выехали саперы.
Как уточняет агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах столицы, инцидент произошел на улице Правды.
В мае со строительной площадки на севере Москвы обезвредили и вывезли для последующей утилизации сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
"Возле дома №60 на Ленинградском шоссе (в районе метро "Водный стадион") на строительной площадке сначала обнаружили один предмет, похожий на снаряд времен войны. Прибывшие на место ЧП саперы нашли в этом месте еще 24 артиллерийских снаряда", - пояснили тогда в МЧС.
Все боеприпасы были вывезены на подмосковный полигон для утилизации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Спикер болгарского парламента выступила с русофильской речью в Совете Федерации РФ. Разрешит ли Вашингтон Софии реализовать совместные с Россией проекты?
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.