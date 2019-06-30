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На стройке в центре Москвы нашли снаряд времен ВОВ

Происшествия print

В центре Москвы строители обнаружили на участке снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия выехали саперы. 


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Как уточняет агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах столицы, инцидент произошел на улице Правды. 

В мае со строительной площадки на севере Москвы обезвредили и вывезли для последующей утилизации сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

"Возле дома №60 на Ленинградском шоссе (в районе метро "Водный стадион") на строительной площадке сначала обнаружили один предмет, похожий на снаряд времен войны. Прибывшие на место ЧП саперы нашли в этом месте еще 24 артиллерийских снаряда", - пояснили тогда в МЧС. 

Все боеприпасы были вывезены на подмосковный полигон для утилизации.

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Темы москва снаряд стройка строители
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На стройке в центре Москвы нашли снаряд времен ВОВ
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