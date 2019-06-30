Пассажиры рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевшего в Домодедово из Батуми, полчаса не могли выйти из самолета из-за внезапной проверки на наличие инфекций.
Досмотр воздушного судна проводили сотрудники пункта санитарно-карантинного контроля, уточняет агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Причиной проведение досмотра стало "предотвращение ввоза и распространения на территорию России инфекционных заболеваний".
Позднее сотрудники установили, что среди пассажиров находился ребенок с температурой 38 градусов. Врачи поставили ему диагноз фарингит. Родители ребенка от госпитализации отказались и "проследовали дальше по месту жительства", добавили в ведомстве.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Спикер болгарского парламента выступила с русофильской речью в Совете Федерации РФ. Разрешит ли Вашингтон Софии реализовать совместные с Россией проекты?
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.