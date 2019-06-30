В Домодедово задержали высадку рейса из Грузии из-за возможной инфекции

Пассажиры рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевшего в Домодедово из Батуми, полчаса не могли выйти из самолета из-за внезапной проверки на наличие инфекций.



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Досмотр воздушного судна проводили сотрудники пункта санитарно-карантинного контроля, уточняет агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Причиной проведение досмотра стало "предотвращение ввоза и распространения на территорию России инфекционных заболеваний".

Позднее сотрудники установили, что среди пассажиров находился ребенок с температурой 38 градусов. Врачи поставили ему диагноз фарингит. Родители ребенка от госпитализации отказались и "проследовали дальше по месту жительства", добавили в ведомстве.