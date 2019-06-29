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Полиция изъяла подделанные подписные листы за Соболь

Происшествия print

В Москве наряд полиции обнаружил квартиру, в котором съемщики занимались подделкой подписей за выдвижение одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму.


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По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, квартира находится в доме, расположенном на Шелепихинской набережной. Представитель собственника пожаловался на то, что в квартире часто появляется слишком много посторонних людей. Полиция оперативно отреагировала, и наряд выехал на проверку.

«Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы. В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - заявляют в МВД.

В полиции не называют фамилию кандидата, для которого молодые люди фальсифицировали подписи. Однако недавно в группе «Вконтакте» «Пресненская. Пресня» была опубликована видеозапись, на которой видна проверка полицейскими одной из квартир центра столицы. Сотрудники полиции выехали по вызову местного жителя, увидевшего подозрительных людей. В ходе проверок правоохранители обнаружили штаб по подделки подписей для кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, баллотирующейся по 43-му избирательному округу. Съемщики не смогли объяснить, чем занимаются, но в квартире удалось найти подписные листы и множество агитационных материалов за Соболь. 

 

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