В минувшую пятницу в районе станции Сходня в Подмосковье произошел сбой движения поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Согласно предоставленной информации, сбои в движении поездов произошли из-за хищения 17 кабелей суммарной длиной порядка 1,5 тысячи метров.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что преступники умыкнули кабели, которые отвечают за нормальную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки путей.
В данный момент на Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб. Также на месте преступлений работают сотрудники правоохранительных органов.
Отметим, что в результате хищения было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург.
Задержано было, кроме того, сразу три высокоскоростных электропоезда "Сапсан".
Десятки пригородных поездов в сторону столицы также были отменены либо задержаны.
Железнодорожники уже восстановили поврежденную инфраструктуру Октябрьской железной дороги. 1700 метров нового кабеля доставили с Ярославского вокзала. Со станции Решетниково специалисты также доставили дополнительный запас кабеля.
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