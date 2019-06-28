Сбой ж/д сообщения между Москвой и Петербургом вызван кражей кабеля

В минувшую пятницу в районе станции Сходня в Подмосковье произошел сбой движения поездов.



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Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Согласно предоставленной информации, сбои в движении поездов произошли из-за хищения 17 кабелей суммарной длиной порядка 1,5 тысячи метров.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что преступники умыкнули кабели, которые отвечают за нормальную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки путей.

В данный момент на Октябрьской железной дороге создан оперативный штаб. Также на месте преступлений работают сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что в результате хищения было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург.

Задержано было, кроме того, сразу три высокоскоростных электропоезда "Сапсан".

Десятки пригородных поездов в сторону столицы также были отменены либо задержаны.

Железнодорожники уже восстановили поврежденную инфраструктуру Октябрьской железной дороги. 1700 метров нового кабеля доставили с Ярославского вокзала. Со станции Решетниково специалисты также доставили дополнительный запас кабеля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что писательница Татьяна Толстая пожаловалась на китайцев, из-за которых якобы не смогла купить билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург.

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