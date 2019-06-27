Бразильского военного задержали в Испании с 39 кг кокаина

Сержанта Военно-воздушных сил Бразилии задержали в аэропорту испанской Севильи по подозрению в перевозке 39 килограммов кокаина. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию Минобороны Бразилии.



400 кг кокаина из Эквадора нашли в порту Петербурга / Новости от 11.06.2019 17:26

Военнослужащий был задержан в аэропорту, где приземлился самолет, сопровождавший президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20 в Японию. Сам глава государства находился в другом самолете, который сел в Лиссабоне.

Сержант вышел из самолета с сумкой и ручной кладью. Обнаружить наркотик оказалось просто, поскольку кроме кокаина в сумке больше ничего не было.

Президент Бразилии потребовал расследоваться инцидент и наказать военнослужащего. "Мы не потерпим такого неуважения к нашей нации", - написал он на своей странице в Twitter.